Авторы «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном прорабатывают идеи для новых спин-оффов

Соавторы «Бэтмена» Мэтт Ривз и Лорен ЛеФранк в беседе с изданием EW раскрыли название вселенной о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном – Batman Epic Crime Saga или «Эпическая криминальная сага о Бэтмене». Сейчас в нее входит сольник Бэтмена и будущий сериал «Пингвин» с Колином Фареллом.

События спин-оффа развернутся через неделю после основного фильма, в котором Загадочник взорвал дамбу, чтобы затопить Готэм. После катастрофы и смерти Кармайна Фальконе в городе образуется вакуум власти, который стремится заполнить Освальд Кобблпот. На вопрос о появлении в сериале Брюса Уэйна авторы решили не отвечать

Помимо «Пингвина» Ривз и ЛеФранк рассматривали и другие идеи для спин-оффов. В планах было шоу о полиции Готэма и проект про Лечебницу Аркхэм. От задумок решили отказаться и сфокусироваться на Кобблпоте, но авторы отметили, что все еще прорабатывают идеи для новых ответвлений «Бэтмена».

«Пингвин» начнет выходить в сентябре.