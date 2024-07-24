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    Авторы «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном прорабатывают идеи для новых спин-оффов

    24 июля 2024
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    24.07.2024
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    «Пингвин»

    Соавторы «Бэтмена» Мэтт Ривз и Лорен ЛеФранк в беседе с изданием EW раскрыли название вселенной о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном – Batman Epic Crime Saga или «Эпическая криминальная сага о Бэтмене». Сейчас в нее входит сольник Бэтмена и будущий сериал «Пингвин» с Колином Фареллом.

    События спин-оффа развернутся через неделю после основного фильма, в котором Загадочник взорвал дамбу, чтобы затопить Готэм. После катастрофы и смерти Кармайна Фальконе в городе образуется вакуум власти, который стремится заполнить Освальд Кобблпот. На вопрос о появлении в сериале Брюса Уэйна авторы решили не отвечать

    Помимо «Пингвина» Ривз и ЛеФранк рассматривали и другие идеи для спин-оффов. В планах было шоу о полиции Готэма и проект про Лечебницу Аркхэм. От задумок решили отказаться и сфокусироваться на Кобблпоте, но авторы отметили, что все еще прорабатывают идеи для новых ответвлений «Бэтмена».

    «Пингвин» начнет выходить в сентябре.

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