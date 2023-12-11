    Новости

    Авторы Cyberpunk 2077 пошутили, что амбициозную Light No Fire можно будет доделать позже

    11 декабря 2023
    Фото аватара
    11.12.2023
    574
    0 минут на чтение
    Авторы Cyberpunk 2077 пошутили, что Light No Fire можно будет 1

    После анонса амбициозной песочницы Light No Fire глава Hello Games Шон Мюррей посмеялся над тем, что ему опять не удалось избежать громких обещаний.

    Черт.

    Окей, Шон, давай не завышать ожидания. Просто скажи, что мы работаем над новым проектом, и покажи несколько клипов.

    «Я ДЕЛАЮ ЗЕМЛЮ».

    После этого официальный аккаунт Cyberpunk 2077 поздравил разработчиков и самоиронично отметил, что в случае чего игру можно будет постепенно доделать.

    Вы всегда можете доделать игру позже. * неловкий эмодзи * Поздравляем с впечатляющим анонсом!

    У Light No Fire пока нет даты выхода.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре? Рождество с Бэтменом и Заком Снайдером
    0
    2111
    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре? Рождество с Бэтменом и Заком Снайдером

    Зак Снайдер покоряет космос, Джулия Робертс встречает конец света, Харрисон Форд прощается с Индианой Джонсом.

    Черновик 1059
    0
    14697
    «Доктор Кто: Голубая даль». Злобные нейросети в космической пустоте

    Парад заимствований, жуткие двойники и лиминальные пространства

    Художник Анато Финнстарк: тёмное фэнтези, древние боги и кольца власти 5
    0
    76505
    Художница Анато Финнстарк: тёмное фэнтези, древние боги и кольца власти

    Французская художница — о любви к гримдарку, эволюции идей и потребности рисовать

    Серия Doom
    0
    66830
    30 лет крутости: чем уникальна серия DOOM

    Первая, лучшая, кровавая

    DOOM, который построил Джон: рассказываем об автобиографии Джона Ромеро «Икона DOOM»
    0
    74273
    DOOM, который построил Джон: рассказываем об автобиографии Джона Ромеро «Икона DOOM»

    Какой получилась автобиография одного из отцов жанра шутеров.

    Спасение за стенами: история фортификации 8
    0
    125856
    Спасение за стенами: история фортификации

    Лучшее нападение — защита

    Во что поиграть? Настольные игры декабря 2023 5
    0
    137367
    Во что поиграть? Настольные игры декабря 2023

    Новые поединки имени Чёрной Розы, стратегия о боярах русского царя, анимешные шутеры и филлеры о палеонтологах и почтальонах.

    За что я люблю Кристофера Нолана и его творчество 13
    0
    248084
    Выходим из второго уровня сна Кристофера Нолана в 105-м выпуске Фантастического подкаста

    !ыноротс ебо в ястеашерзар тсакдоп ьташулС

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить