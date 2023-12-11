Авторы Cyberpunk 2077 пошутили, что амбициозную Light No Fire можно будет доделать позже

После анонса амбициозной песочницы Light No Fire глава Hello Games Шон Мюррей посмеялся над тем, что ему опять не удалось избежать громких обещаний.

Черт. Окей, Шон, давай не завышать ожидания. Просто скажи, что мы работаем над новым проектом, и покажи несколько клипов. «Я ДЕЛАЮ ЗЕМЛЮ».

После этого официальный аккаунт Cyberpunk 2077 поздравил разработчиков и самоиронично отметил, что в случае чего игру можно будет постепенно доделать.

Вы всегда можете доделать игру позже. * неловкий эмодзи * Поздравляем с впечатляющим анонсом!

У Light No Fire пока нет даты выхода.