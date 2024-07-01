Авторы Elden Ring не против экранизации игры

На прошлой неделе глава FromSoftware Хидэтака Миядзаки рассказал, что не против, если кто-нибудь возьмется за экранизацию Elden Ring.
Но для этого студии нужен опытный партнер. Компания знает, как делать игры, но в кино опыта у нее совсем нет.
Не вижу причин отказывать в адаптации Elden Ring. К примеру, в виде фильма. Но у меня и наших разработчиков нет для этого опыта. Поэтому нам нужен хороший партнер.
Вскоре после этого Джордж Мартин, принимавший участие в работе над Elden Ring, заявил, что ничего не знает об экранизации, — с явным сарказмом.
Да, и по поводу тех слухов, которые вы слышали про фильм или сериал по Elden Ring… Мне нечего сказать. Ни слова. Я ничего об этом не знаю. И вы от меня ничего не слышали, ни звука. Какие слухи?
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