Авторы Elden Ring не против экранизации игры

На прошлой неделе глава FromSoftware Хидэтака Миядзаки рассказал, что не против, если кто-нибудь возьмется за экранизацию Elden Ring.

Но для этого студии нужен опытный партнер. Компания знает, как делать игры, но в кино опыта у нее совсем нет.

Не вижу причин отказывать в адаптации Elden Ring. К примеру, в виде фильма. Но у меня и наших разработчиков нет для этого опыта. Поэтому нам нужен хороший партнер.

Вскоре после этого Джордж Мартин, принимавший участие в работе над Elden Ring, заявил, что ничего не знает об экранизации, — с явным сарказмом.