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    Новости

    Авторы «Кастлвании» оставили в четвертом сезоне оммаж к «Берсерку»

    1 июня 2021
    01.06.2021
    1414
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    Студия Powerhouse Animation подтвердила, что сцена битвы Стриги с крестьянами в начале четвертого сезона «Кастлвании» была оммажем к «Берсерку» Кэнтаро Миуры.

    Напомним, героиня облачилась в тяжелые доспехи, в которых она может сражаться днем, и вооружилась огромным мечом.

    Эпический эпизод с «дневными» доспехами Стриги из четвертого сезона — дань уважения «Берсерку» Кэнтаро Миуры. Покойся с миром, Миура.

    Легендарный мангака скончался в начале мая в возрасте 54 лет, однако известно об это стало лишь 20 числа.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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