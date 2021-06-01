Авторы «Кастлвании» оставили в четвертом сезоне оммаж к «Берсерку»

Студия Powerhouse Animation подтвердила, что сцена битвы Стриги с крестьянами в начале четвертого сезона «Кастлвании» была оммажем к «Берсерку» Кэнтаро Миуры.

Напомним, героиня облачилась в тяжелые доспехи, в которых она может сражаться днем, и вооружилась огромным мечом.

Эпический эпизод с «дневными» доспехами Стриги из четвертого сезона — дань уважения «Берсерку» Кэнтаро Миуры. Покойся с миром, Миура.

Легендарный мангака скончался в начале мая в возрасте 54 лет, однако известно об это стало лишь 20 числа.