Авторы «Кошмара перед Рождеством» даже не думают о сиквеле

Режиссер Генри Селик в одном из интервью рассказал, что «Кошмар перед Рождеством» вряд ли когда-нибудь получит продолжение.

И, как отмечает постановщик, это совсем не связано с тем, насколько трудоемким был оригинальный фильм.

Это идеальный фильм, который вышел в идеальное время, чтобы с годами стать чем-то гораздо большим.

По словам Селика, Тим Бертон не хочет связываться с сиквелом, потому что до сих пор никому не пришла отличная идея для новой части.