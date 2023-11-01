Авторы «Кошмара перед Рождеством» даже не думают о сиквеле

Режиссер Генри Селик в одном из интервью рассказал, что «Кошмар перед Рождеством» вряд ли когда-нибудь получит продолжение.
И, как отмечает постановщик, это совсем не связано с тем, насколько трудоемким был оригинальный фильм.
Это идеальный фильм, который вышел в идеальное время, чтобы с годами стать чем-то гораздо большим.
По словам Селика, Тим Бертон не хочет связываться с сиквелом, потому что до сих пор никому не пришла отличная идея для новой части.
Я не думаю, что существует идея, которая могла бы его убедить.
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