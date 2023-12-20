Авторы Layers of Fear и The Medium делают игру по одной из франшиз Роберта Киркмана

Bloober Team, известная по Layers of Fear и The Medium, подписала соглашение со Skybound Entertainment.

Студия займется разработкой игры под кодовым названием R, в основу которой ляжет одна из франшиз компании Роберта Киркмана.

Не исключено, что игра будет по мотивам «Ходячих мертвецов» (самое то для хоррора!) или «Неуязвимому».

Игра должна выйти до конца 2025 года.

Напомним, сейчас Bloober Team работает над ремейком Silent Hill 2 для Konami. Помимо него у студии в разработке находится еще один проект.