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    Авторы мода Beyond Skyrim показали болотистое Чернотопье

    17 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    17.08.2020
    3762
    0 минут на чтение
    Авторы мода Beyond Skyrim показали болотистое Чернотопье

    Авторы модификации Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V выпустили дневники разработчиков, в рамках которых показали новый регион — Чернотопье.

    Это юго-восточная провинция Тамриэля, граничащая с Морровиндом, — она также известна как Аргония. А населяют болотистый регион ящероподобные аргониане.

    Вместе с этим разработчики опубликовали несколько концепт-артов аргониан и их брони, а также существ, населяющих Чернотопье.

    Авторы мода Beyond Skyrim показали болотистое Чернотопье 1 Авторы мода Beyond Skyrim показали болотистое Чернотопье 2

    Над Beyond Skyrim работают сразу несколько команд моддеров с 2016 года. У них в планах добавить в игру Хай Рок, Сиродил, Хаммерфелл, Эльсвейр, Роскреа, Атмора, Чернотопье и Морровинд.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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