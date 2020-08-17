Авторы мода Beyond Skyrim показали болотистое Чернотопье

Авторы модификации Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V выпустили дневники разработчиков, в рамках которых показали новый регион — Чернотопье.

Это юго-восточная провинция Тамриэля, граничащая с Морровиндом, — она также известна как Аргония. А населяют болотистый регион ящероподобные аргониане.

Вместе с этим разработчики опубликовали несколько концепт-артов аргониан и их брони, а также существ, населяющих Чернотопье.

Над Beyond Skyrim работают сразу несколько команд моддеров с 2016 года. У них в планах добавить в игру Хай Рок, Сиродил, Хаммерфелл, Эльсвейр, Роскреа, Атмора, Чернотопье и Морровинд.