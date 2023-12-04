Авторы Payday 3 разрабатывают кооперативную игру по Dungeons & Dragons

Starbreeze, недавно сделавшая спорную Payday 3, запустила в разработку игру во вселенной Dungeons & Dragons под рабочим названием Project Baxter.

Компания уточнила, что это будет кооперативный проект в лучших традициях студии со ставкой на многолетнюю поддержку.

Project Baxter разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Обещают, что она будет поддерживать кросс-платформенную игру.

Релиз запланирован на 2026 году.