Авторы Payday 3 разрабатывают кооперативную игру по Dungeons & Dragons

Starbreeze, недавно сделавшая спорную Payday 3, запустила в разработку игру во вселенной Dungeons & Dragons под рабочим названием Project Baxter.
Компания уточнила, что это будет кооперативный проект в лучших традициях студии со ставкой на многолетнюю поддержку.
Project Baxter разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Обещают, что она будет поддерживать кросс-платформенную игру.
Релиз запланирован на 2026 году.
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