Авторы Star Wars Outlaws вдохновлялись фильмом «После работы» Мартина Скорсезе

Журналист Стивен Тотило рассказал, что в рамках ивента по Star Wars Outlaws разработчики внезапно назвали в качестве одного из источников вдохновения фильм «После работы» Мартина Скорсезе.

По словам создателей, главная героиня будет без передышки попадать из одной передряги в другую.

Встречая таких крупных рыб подпольного мира, как Джабба. <…> Если вы не смотрели «После работы», то это фильм про простого парня, который переживает одну из самых безумных ночей.

Star Wars Outlaws выйдет 30 сентября на PS5, XSX/S и ПК.