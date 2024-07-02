Авторы Star Wars Outlaws вдохновлялись фильмом «После работы» Мартина Скорсезе

Журналист Стивен Тотило рассказал, что в рамках ивента по Star Wars Outlaws разработчики внезапно назвали в качестве одного из источников вдохновения фильм «После работы» Мартина Скорсезе.
По словам создателей, главная героиня будет без передышки попадать из одной передряги в другую.
Встречая таких крупных рыб подпольного мира, как Джабба. <…> Если вы не смотрели «После работы», то это фильм про простого парня, который переживает одну из самых безумных ночей.
Star Wars Outlaws выйдет 30 сентября на PS5, XSX/S и ПК.
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