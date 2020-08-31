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    Авторы The Lord of the Rings: Gollum сравнивают игру с Prince of Persia

    31 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    31.08.2020
    3715
    0 минут на чтение
    Авторы The Lord of the Rings: Gollum сравнивают игру с Prince of Persia

    Ведущий геймдизайнер The Lord of the Rings: Gollum Мартин Уилкс в свежем интервью IGN сравнил игру с Prince of Persia в плане паркура.

    При этом драться в игре фактически не придется, поскольку Голлум в этом не силен.

    В игре стелс будет сочетаться с вертикальным паркуром. Если вам нужен референс, то игра похожа на Prince of Persia. В ней почти нет открытых схваток, но Голлум может скрытно избавляться от врагов. Однако это непросто и всегда сопряжено с большими рисками. Мы хотим, чтобы игроки тщательно взвешивали свои действия. В конце концов, сила Голлума в хитрости, а не в бою.

    По ходу прохождения игрокам придется выбирать между Голлумом и Смеаголом, что в свою очередь повлияет на повествование.

    Не получится так просто выбрать Смеагола, чтобы быть хорошим, или Голлума, чтобы быть плохим. Наше главное правило — оставаться верными персонажу. Или, по крайней мере, нашей интерпретации персонажа. <…> Выбор стороны больше напоминает вождение грузовика с двумя спущенными колесами вблизи обрыва.

    The Lord of the Rings: Gollum выйдет в 2021 году на PS4, XSX и ПК.

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     Дмитрий Кинский |  24.08.2020

    Игра выйдет в 2021 году.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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