Авторы Total War делают стратегию по «Звездным войнам»

Портал DualShockers со ссылкой на свои источники рассказал, что Creative Assembly работает над Total War во вселенной «Звездных войн».

Когда выйдет глобальная стратегия, непонятно, потому что студия занимается сразу тремя новыми частями Total War.

VGC еще в 2023 году намекал, что «именитая студия» делает по Star Wars стратегию. Теперь же главред сайта Энди Робинсон косвенно подтвердил информацию DualShockers.

Напомним, в производстве еще находится стратегия в реальном времени от Respawn.