    Новости

    Авторы Total War делают стратегию по «Звездным войнам»

    17 мая 2024
    Фото аватара
    17.05.2024
    6
    0 минут на чтение
    Авторы Total War делают стр

    Портал DualShockers со ссылкой на свои источники рассказал, что Creative Assembly работает над Total War во вселенной «Звездных войн».

    Когда выйдет глобальная стратегия, непонятно, потому что студия занимается сразу тремя новыми частями Total War.

    VGC еще в 2023 году намекал, что «именитая студия» делает по Star Wars стратегию. Теперь же главред сайта Энди Робинсон косвенно подтвердил информацию DualShockers.

    Напомним, в производстве еще находится стратегия в реальном времени от Respawn.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Indika: приключения восьмибитной девочки в суровой 3D-России прошлого 9
    0
    10564
    Indika: приключения восьмибитной девочки в суровой 3D-России прошлого

    Рассказываем, какой получилась игра об одержимой монашке.

    Читаем книгу: «Ужас Аркхэма. Хищная бездна» 1
    0
    11023
    Читаем книгу: «Ужас Аркхэма. Хищная бездна»

    О рыбаке, который нашёл в океане древний храм и основал в Аркхэме культ.

    Diablo IV, Warcraft III: Reforged, World of Warcraft: все анонсы на BlizzCon
    0
    32525
    Коллекционируем редкие карты в 126 выпуске «Фантастического подкаста»

    Ух ты, легендарная карта мага!

    Мир фантастики №246 (май 2024) 2
    0
    26723
    Мир фантастики №246 (май 2024)

    Приключения и ужасы во всех проявлениях.

    Памяти Роджера Кормана. Да здравствует король! 12
    0
    52925
    Памяти Роджера Кормана. Да здравствует король!

    Король B-Movies и не только!

    Планета обезьян: Новое царство
    0
    67988
    «Планета обезьян: Новое царство» — это эпичный постапокалиптический «Аватар»

    Дивно красивое кино про мир, освобождённый от людей.

    Книги про попаданцев: самые нелепые и безумные 10
    0
    114946
    Книги про попаданцев: самые нелепые и безумные

    Что почитать? Хотя бы смеха ради

    Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем? 4
    0
    169134
    Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем?

    Стоит ли пересматривать «Трою» сегодня.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить