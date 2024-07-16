Авторы Tower of Fantasy анонсировали новую гача-игру! Это смесь GTA и Genshin Impact

Hotta Studio, ответственная за MMORPG под названием Tower of Fantasy, анонсировала экшен-RPG в духе Genshin Impact с примесью GTA — Neverness To Everness.

В игре будет открытый мир, а в качестве сеттинга разработчики выбрали городское фэнтези с элементами мистики.

Помимо анонсирующего трейлера авторы поделились 13 минутами геймплея с демонстрацией перемещения по городу (можно водить авто!), боевой системы и не только.

Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 5, а на релизе в ней будет поддержка трассировки лучей и технологии NVIDIA DLSS.

Neverness To Everness выйдет на ПК, консолях и мобильных устройствах. Больше информации раскроют в сентябре.

Трейлер

Геймплей