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    Авторы Tower of Fantasy анонсировали новую гача-игру! Это смесь GTA и Genshin Impact

    16 июля 2024
    Фото аватара
    16.07.2024
    229
    0 минут на чтение
    Авторы Tower of Fantasy анонсировали новую гача-игру! Это смесь GTA и Genshin Impact

    Hotta Studio, ответственная за MMORPG под названием Tower of Fantasy, анонсировала экшен-RPG в духе Genshin Impact с примесью GTA — Neverness To Everness.

    В игре будет открытый мир, а в качестве сеттинга разработчики выбрали городское фэнтези с элементами мистики.

    Помимо анонсирующего трейлера авторы поделились 13 минутами геймплея с демонстрацией перемещения по городу (можно водить авто!), боевой системы и не только.

    Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 5, а на релизе в ней будет поддержка трассировки лучей и технологии NVIDIA DLSS.

    Neverness To Everness выйдет на ПК, консолях и мобильных устройствах. Больше информации раскроют в сентябре.

    Трейлер

    Геймплей

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