Авторы «Ведьмака» выложили фотосет с Лютиком

Netflix выложил новую порцию промо по «Ведьмаку». На этот раз фанаты могут полюбоваться фотосетом с Лютиком в исполнении Джои Бэти.
Новые материалы определяют сами зрители путем голосования — на выбор либо что-то конкретное, либо сюрприз.
Напомним, авторы сериала будут делиться ими вплоть до 21 декабря в честь рождественских праздников. Интересно, а тизер второго сезона покажут?
Прежде Netflix опубликовал несколько кадров второго сезона с клинками и ведьмачьими медальонами.
«Ведьмак» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.
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Ей занимается Стивен Суржик.
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