Авторы «Ведьмака» выложили фотосет с Лютиком

Netflix выложил новую порцию промо по «Ведьмаку». На этот раз фанаты могут полюбоваться фотосетом с Лютиком в исполнении Джои Бэти.

Новые материалы определяют сами зрители путем голосования — на выбор либо что-то конкретное, либо сюрприз.

Напомним, авторы сериала будут делиться ими вплоть до 21 декабря в честь рождественских праздников. Интересно, а тизер второго сезона покажут?

Прежде Netflix опубликовал несколько кадров второго сезона с клинками и ведьмачьими медальонами.

«Ведьмак» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.