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    Новости

    Авторы «Властелина колец: Кольца власти» не отрабатывали современную повестку в сериале

    26 июля 2022
    26.07.2022
    529
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    Авторы «Властелина колец: Кольца власти» не

    Шоураннер «Властелина колец: Кольца власти» Патрик Маккей рассказал, что авторы сериала не пытались отработать современную повестку.

    Более того, они старались вообще не добавлять аллюзий на современный мир, равняясь на произведения Толкина.

    <Толкин> не пытался прокомментировать политику своего времени. Напротив, он хотел создать миф, который был бы вне времени. И мы стремились к тому же. Каждый выбор, который мы сделали, руководствовался этой целью.

    Премьера «Колец власти» состоится 2 сентября 2022 года.

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