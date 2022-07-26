Авторы «Властелина колец: Кольца власти» не отрабатывали современную повестку в сериале

Шоураннер «Властелина колец: Кольца власти» Патрик Маккей рассказал, что авторы сериала не пытались отработать современную повестку.
Более того, они старались вообще не добавлять аллюзий на современный мир, равняясь на произведения Толкина.
<Толкин> не пытался прокомментировать политику своего времени. Напротив, он хотел создать миф, который был бы вне времени. И мы стремились к тому же. Каждый выбор, который мы сделали, руководствовался этой целью.
Премьера «Колец власти» состоится 2 сентября 2022 года.
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