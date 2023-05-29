Банкай! Вышел трейлер второй части «Блича: Тысячелетняя кровавая война»

Вышел полноценный трейлер второй части «Блича: Тысячелетняя кровавая война» (или Bleach: Sennen Kessen-hen в оригинале).

По сюжету древний король квинси Яхве решил вторгнуться в Общество душ и Уэко Мундо, чтобы навсегда избавиться от Жнецов душ, а также пустых и арранкаров.

Томохиса Тагути, известный по «Акудама Драйв», заменил на посту режиссера Нориюки Абэ, который работал над первой частью.

Премьера состоится 8 июля.

Трейлер

Постер