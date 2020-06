Баошу «Возрождение времени». Фанфик, который зашёл слишком далеко

Baoshu The Redemption of Time Роман Жанр : космическая опера Выход оригинала : 2011 (кит.), 2019 (англ.) Переводчик (с английского) : Е. Конаржевская Издательство : «Эксмо», fanzon, 2020 Серия : «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ» 384 стр., 4000 экз. Похоже на : Лю Цысинь «Блуждающая Земля» комиксы о Зелёном Фонаре

«Возрождение времени» — редкий случай, когда фанфик не просто добирается до публикации, но и получает одобрение автора первоисточника. Баошу, прочитавший взахлёб «Вечную жизнь смерти» (финальный том трилогии Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли»), был настолько потрясён, что за три недели написал целый роман, в котором постарался ответить на оставленные мэтром вопросы и добавить к истории нечто вроде большого послесловия. Фанфик привлёк внимание поклонников оригинала, а потом и представителя издательства. В Китае книга вышла в 2011 году, а в 2019-м, после того как цикл «Воспоминания о прошлом Земли» прогремел на Западе, её издали и на английском.

Фанфик хоть и закрывает некоторые пробелы в сюжете трилогии, но ощущается оторванным от неё по тону и основным идеям. Самой удачной вышла первая часть, где Баошу дополняет образ трисоляриан и органично развивает идею, что пришельцы не могут лгать. Мы узнаём, как инопланетяне планировали нападение на Землю и какую роль в этом сыграл Тяньмин. Здесь книга напоминает неплохую новеллизацию фильма, показывающую, что осталось за кадром.

Но когда дело доходит до новой миссии Юнь Тяньмина, роман становится похож на пересказ комиксов про Зелёного Фонаря. Если Лю Цысинь развивал идеи первого контакта, а также моделировал поведение человечества в условиях невероятной катастрофы, то Баошу свёл всё к борьбе космических сущностей, в которой воплощается тривиальный миф о создателе и мятежном сыне. Там, где Лю Цысинь умело нагнетал саспенс и плёл интригу, где подкупал беспощадным экшеном, Баошу оставляет читателя ни с чем. Да, трилогия Лю неидеальна, — но в ней удачно обыгрывались знакомые поклонникам НФ идеи, а слова «научная» и «фантастика» шли рука об руку. В фанфике все достойные находки теряются на фоне скупого повествования, поверхностного раскрытия тем и неуместных отсылок. В этом бы не было беды, если бы речь шла о самостоятельном произведении, но вышло так, что книга — посвящение оригиналу упростила размышления его автора, и в результате получилась простенькая космоопера.

Пожалуй, обиднее всего, что достойных находок в тексте хватает. Например, в основе повествования лежит гипотеза о супермембране, существующей в одиннадцатимерном пространстве. А в самой эффектной сцене Баошу даёт Тяньмину

власть над гравитонами — только вокруг этого можно построить целую магическую систему! К сожалению, почти вся научная составляющая здесь добавлена «для галочки» — как в тех же супергеройских комиксах. Ситуацию могла бы спасти концовка, но Баошу занесло в желании возвысить фигуру Лю Цысиня. Словно автор фанфика хотел не столько рассказать свою историю, сколько просто выразить почтение мэтру.

Фантастическое время

Публикация фанфика помогла Баошу начать карьеру фантаста. В 2014-м он выпустил роман Ruins of Time, где поведал о петле времени, в которую попал китайский студент. А героем повести в жанре альтернативной истории What Has Passed Shall in Kinder Light Appear стал учёный, который переживает известные мировые события в обратном порядке: он видит создание СССР, разделение Германии на два государства, Культурную революцию в Китае, Корейскую войну и Вторую мировую войну.