    3
    Новости

    Белла Рамзи вернется к роли повзрослевшей Элли во втором сезоне The Last of Us

    13 марта 2023
    Avatar photo
    13.03.2023
    450
    0 минут на чтение
    Белла Разми вернется к роли повзрослевшей Элли во втором сезоне The Last of Us 1

    Геймдиректор The Last of Us и один из авторов телеадаптации Нил Дракманн подтвердил, что Белла Рамзи вернется к роли уже позврослевшей Элли во втором сезоне.

    Напомним, между событиями первой и второй частями прошло пять лет.

    По словам Дракманна, актрисе уже 19 лет (столько же Элли в Part II), так что она идеально подходит на роль. К тому же на момент начала съемок Рамзи будет еще старше.

    Единственный вариант, когда мы бы рассмотрели вариант о замене Беллы, это если бы она сказала: «Я не хочу больше работать с вами, ребята». И даже тогда мы могли бы заставить ее вернуться во втором сезоне.

    Шоураннер Крэйг Мазин, в свою очередь, отметил, что второй сезон местами будет отличаться от оригинальной игры.

    Иногда он будет отличаться радикально, а иногда — почти нет. Но он точно будет другим. Это будет что-то оригинальное. Это не будет похоже на игру. Нил и я хотим сделать это. Вместе с Беллой.

    Читайте также

    Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона

    Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона

     Кот-император |  13.03.2023

    Джоэл и Элли наконец-то прибывают к «Светлячкам» (они же «Цикады»).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Ричард Суон «Правосудие королей»
    0
    61341
    Ричард Суон «Правосудие королей». Законник на распутье

    Средневековый детектив с политикой, войной и магией.

    Читаем городское фэнтези «Пятая Бездна» Саши Степановой
    0
    111996
    Читаем городское фэнтези «Пятая Бездна» Саши Степановой

    Почти в самом начале книги главная героиня сталкивается с загадочным парнем в шляпе и, к своему удивлению, с настоящим колдовством.

    «Здравствуй, будущее!»: какой получилась ретрофантастика про мошенников в духе Fallout?
    0
    147274
    «Здравствуй, будущее!»: какой получилась ретрофантастика про мошенников в духе Fallout?

    Необычный сеттинг становится лишь фоном для центральной линии отношений отца и сына.

    «Мандалорец»: что известно о третьем сезоне и какими получились первые эпизоды
    0
    221723
    «Мандалорец»: что известно о третьем сезоне и какими получились первые эпизоды

    Вы знали, что в шоу заглянет Кристофер Ллойд?

    16 фактов о группе «Король и Шут»: видеоигры, гламурные мальчики и смерть
    0
    281886
    16 фактов о группе «Король и Шут»: видеоигры, гламурные мальчики и смерть

    Как на творчестве группы отразились видеоигры, почему Горшок и Князь дрались с «На-На» и каким образом молодые панки наводили ужас на окружающих своими «безжалостными» перестрелками в концерт-турах.

    Обсуждаем главные истории о постапокалипсисе в 70-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    503300
    Обсуждаем главные истории о постапокалипсисе в 70-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Обстоятельный выпуск для тех, кто хочет узнать сразу многое о жанре.

    Шелли Паркер-Чан «Та, что стала Солнцем». Возвышение императора-девицы
    0
    282463
    Шелли Паркер-Чан «Та, что стала Солнцем». Возвышение императора-девицы

    Почти история из средневекового Китая.

    Фантастическое аниме зимы 2023: что стоит смотреть?
    0
    365331
    Фантастическое аниме зимы 2023: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме зимы 2023 года.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить