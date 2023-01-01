Белла Рамзи вернется к роли повзрослевшей Элли во втором сезоне The Last of Us

Геймдиректор The Last of Us и один из авторов телеадаптации Нил Дракманн подтвердил, что Белла Рамзи вернется к роли уже позврослевшей Элли во втором сезоне.

Напомним, между событиями первой и второй частями прошло пять лет.

По словам Дракманна, актрисе уже 19 лет (столько же Элли в Part II), так что она идеально подходит на роль. К тому же на момент начала съемок Рамзи будет еще старше.

Единственный вариант, когда мы бы рассмотрели вариант о замене Беллы, это если бы она сказала: «Я не хочу больше работать с вами, ребята». И даже тогда мы могли бы заставить ее вернуться во втором сезоне.

Шоураннер Крэйг Мазин, в свою очередь, отметил, что второй сезон местами будет отличаться от оригинальной игры.