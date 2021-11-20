Беременность в апокалипсисе: трейлер фильма «Мать/Андроид» с Хлоей Морец

Hulu показал дебютный трейлер научно-фантастического триллера «Мать/Андроид» с Хлоей Грейс Морец и Алжи Смитом. Фильм расскажет о мире, в котором роботы восстали против людей.
Сюжет вращается вокруг молодой пары, которая пытается сбежать из страны, охваченной войной с искусственным интеллектом. Пара надеется успеть добраться до безопасного места для родов, но для этого им необходимо пересечь Безлюдную Землю — территорию, полностью подвластную искусственному интеллекту.
Премьера состоится 17 декабря на Hulu.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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