Беременность в апокалипсисе: трейлер фильма «Мать/Андроид» с Хлоей Морец

Hulu показал дебютный трейлер научно-фантастического триллера «Мать/Андроид» с Хлоей Грейс Морец и Алжи Смитом. Фильм расскажет о мире, в котором роботы восстали против людей.

Сюжет вращается вокруг молодой пары, которая пытается сбежать из страны, охваченной войной с искусственным интеллектом. Пара надеется успеть добраться до безопасного места для родов, но для этого им необходимо пересечь Безлюдную Землю — территорию, полностью подвластную искусственному интеллекту.

Премьера состоится 17 декабря на Hulu.