Бернард Хилл о «Кольцах власти»: «Это проект для заработка денег»

Звезда «Властелина колец» Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена в «Двух башнях» и «Возвращении короля», раскритиковал «Кольца власти» от Amazon.
Есть, правда, один нюанс. Актер даже не смотрел этот сериал. И не собирается делать это в будущем.
Нет, мне не интересно. Это проект для заработка денег. Мне не интересно его смотреть или принимать участие в нем. Удачи им и все такое. Но не похоже, что это искренне.
Но, судя по всему, такого же мнения Бернард придерживает и о трилогии «Хоббит» Питера Джексона. По его словам, франшизу надо было заканчивать на «Возвращении короля».
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