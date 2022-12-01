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    Новости

    Бернард Хилл о «Кольцах власти»: «Это проект для заработка денег»

    1 декабря 2022
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    01.12.2022
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    0 минут на чтение
    Бернард Хилл о «Кольцах власти»: «Это проект для заработка денег»

    Звезда «Властелина колец» Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена в «Двух башнях» и «Возвращении короля», раскритиковал «Кольца власти» от Amazon.

    Есть, правда, один нюанс. Актер даже не смотрел этот сериал. И не собирается делать это в будущем.

    Нет, мне не интересно. Это проект для заработка денег. Мне не интересно его смотреть или принимать участие в нем. Удачи им и все такое. Но не похоже, что это искренне.

    Но, судя по всему, такого же мнения Бернард придерживает и о трилогии «Хоббит» Питера Джексона. По его словам, франшизу надо было заканчивать на «Возвращении короля».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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