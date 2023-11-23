Бесконечность не предел: «Истории игрушек 5» дали «зеленый свет»

Тим Аллен, подаривший голос Баззу Лайтеру в «Истории игрушек», рассказал, что Disney дала «зеленый свет» пятой части.
По его словам, компания уже связалась с ним и Томом Хэнксом, чтобы они вернулись к ролям Базза и Вуди.
Также актер отметил, что продолжение получит достойный сценарий, который написал один из авторов франшизы.
Аллен процитировал сценариста:
Если бы я был не уверен, что это правильная идея, я бы не взялся за сиквел.
«История игрушек 4» вышла в 2019 году и собрала больше миллиарда долларов по всему миру.
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