Бесконечность не предел: «Истории игрушек 5» дали «зеленый свет»

Тим Аллен, подаривший голос Баззу Лайтеру в «Истории игрушек», рассказал, что Disney дала «зеленый свет» пятой части.

По его словам, компания уже связалась с ним и Томом Хэнксом, чтобы они вернулись к ролям Базза и Вуди.

Также актер отметил, что продолжение получит достойный сценарий, который написал один из авторов франшизы.

Аллен процитировал сценариста:

Если бы я был не уверен, что это правильная идея, я бы не взялся за сиквел.

«История игрушек 4» вышла в 2019 году и собрала больше миллиарда долларов по всему миру.