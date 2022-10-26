«Бэтмен», «Всё везде и сразу» и «Аллея кошмаров»: победители премии «Сатурн-2022»

Кадр: «Аллея кошмаров»

26 октября прошла торжественная церемония вручения премии «Сатурн» — в её рамках награждают фильмы и сериалы в жанрах фэнтези, мистики и фантастики. В твиттер-аккаунте премии шёл прямой эфир, а с полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте.

По две награды урвали «Всё, везде и сразу» от A24 и «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо (формально не фантастика, а триллер, но под критерии премии подходит). «Очень странные дела» ухватили одну статуэтку, хотя были представлены в восьми номинациях. В четырёх номинациях был представлен сериал Apple «Разделение» — и он ничего не выиграл.

Все победители в основных номинациях: