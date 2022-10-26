«Бэтмен», «Всё везде и сразу» и «Аллея кошмаров»: победители премии «Сатурн-2022»

Кадр: «Аллея кошмаров»
26 октября прошла торжественная церемония вручения премии «Сатурн» — в её рамках награждают фильмы и сериалы в жанрах фэнтези, мистики и фантастики. В твиттер-аккаунте премии шёл прямой эфир, а с полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте.
По две награды урвали «Всё, везде и сразу» от A24 и «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо (формально не фантастика, а триллер, но под критерии премии подходит). «Очень странные дела» ухватили одну статуэтку, хотя были представлены в восьми номинациях. В четырёх номинациях был представлен сериал Apple «Разделение» — и он ничего не выиграл.
Все победители в основных номинациях:
- Лучший научно-фантастический фильм: «Нет»
- Лучший режиссёр: Мэтт Ривз — «Бэтмен»
- Лучший фэнтези-фильм: «Всё везде и сразу»
- Лучший фильм, основанный на комиксах: «Человек-паук: Нет пути домой»
- Лучший хоррор-фильм: «Чёрный телефон»
- Лучший триллер: «Аллея кошмаров»
- Лучший независимый фильм: «Клон»
- Лучший анимационный фильм: «Марсель, ракушка в ботинках»
- Лучший международный фильм: «RRR»
- Лучший актёр второго плана: Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
- Лучший молодой актёр/актриса: Эмбер Мидфандер — «Добыча»
- Лучший сценарий: «Аллея кошмаров»
- Лучший грим: «Дюна»
- Лучший супергеройский сериал: «Пацаны»
- Лучший научно-фантастический сериал: «Звёздный путь: Странные новые миры»
- Лучший хоррор/триллер сериал: «Очень странные дела»
- Лучший мини-сериал: «Оби-Ван Кеноби»
- Лучший фентези-сериал: «Локи»
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