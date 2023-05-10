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    Новости

    «Битлджус 2» выйдет осенью 2024 года

    10 мая 2023
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    10.05.2023
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    Warber Bros. объявила, что продолжение «Битлджуса» выйдет на больших экранах 6 сентября 2024 года.

    Режиссером снова выступит Тем Бертон. А к главным ролям вновь вернутся Майкл Китон и Вайнона Райдер.

    Также к актерскому составу присоединились звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Джастин Теру, известный по фильму «Малхолланд Драйв».

    Съемки начнутся 10 мая в Лондоне.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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