«Битлджус 2» выйдет осенью 2024 года

Warber Bros. объявила, что продолжение «Битлджуса» выйдет на больших экранах 6 сентября 2024 года.
Режиссером снова выступит Тем Бертон. А к главным ролям вновь вернутся Майкл Китон и Вайнона Райдер.
Также к актерскому составу присоединились звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Джастин Теру, известный по фильму «Малхолланд Драйв».
Съемки начнутся 10 мая в Лондоне.
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