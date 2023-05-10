«Битлджус 2» выйдет осенью 2024 года

Warber Bros. объявила, что продолжение «Битлджуса» выйдет на больших экранах 6 сентября 2024 года.

Режиссером снова выступит Тем Бертон. А к главным ролям вновь вернутся Майкл Китон и Вайнона Райдер.

Также к актерскому составу присоединились звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Джастин Теру, известный по фильму «Малхолланд Драйв».

Съемки начнутся 10 мая в Лондоне.