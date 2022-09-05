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    Новости

    Blind Guardian выпустили The God Machine — первый студийный альбом за семь лет

    5 сентября 2022
    05.09.2022
    498
    1 минута на чтение
    Blind Guardian выпустили The God Machine — первый студийный альбом за семь лет 1

    Легендарные пауэр-металлисты Blind Guardian выпустили The God Machine — новую студийную пластинку, первую за семь лет. Это самый долгий перерыв между выходами альбомов у группы (если не считать оркестровый Twilight Orchestra).

    По словам фронтмена Ханси Кюрша, большая часть материала была придумана во время коронавирусной пандемии, хотя некоторые вещи песни написали ещё раньше. Многие поклонники увидели в пластинке возвращение к классическим композициям 90-х, когда группа была на пике, при этом сам Крюш считает, что The God Machine — это «новый курс», объединяющий прошлые особенности с новым звучанием.

    Каждая песня в трек-листе отсылает к какой-то фантастической вселенной или размышлениям о том, как выбраться за пределы вселенной известной:

    • Deliver Us from Evil посвящён пьесе Артура Миллера «Суровое испытание»;
    • Damnation отсылает к фэнтезийному циклу «Хроники Убийцы короля» Патрика Ротфусса;
    • Secrets of the American Gods, как и говорит само название, вдохновлена мифологическим романом Нила Геймана «Американские боги»;
    • В Violent Shadows поётся об истории Каладина Благословлённого Бурей из цикла «Архив буресвета» Брендона Сандерсона;
    • Life Beyond the Spheres посвящена созданию вселенной вообще и Теории большого взрыва в частности, много об эволюции пространства и времени;
    • Architects of Doom отсылает к научно-фантастическому сериалу «Звёздный крейсер „Галактика“»
    • Let It Be No More опирается на личную трагедию Ханси Кюрша — смерть его матери. Песня зарифмована с сериалом Деймона Линделофа «Оставленные».
    • Blood of the Elves даже в названии не скрывает, что посвящена роману «Кровь эльфов» Анджея Сапковского из цикла про ведьмака Геральта. r
    • Destiny — это история Ледяной девы из сказки Ганса Христиана Андерсона.

    Что интересно, альбом доступен в русскоязычной «Яндекс.Музыке».

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