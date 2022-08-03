Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Activision Blizzard и NetEase отменили мобильную World of Warcraft под кодовым названием Neptune, которая была в разработке в течение трех лет.

Это был спин-офф MMORPG, сюжет которой разворачивался бы в том же мире, но в другой период времени.

NetEase распустила команду, состоящую из более чем 100 разработчиков. И лишь некоторых из них перевели на другие проекты.

Игру отменили из-за разногласий Blizzard с китайской компанией. Увы, подробностей об этом пока нет.

Это, кстати, не первый закрытый проект по мотивам Warcraft для смартфонов. До этого Blizzard хотела выпустить игру в духе Pokémon GO.

Напомним, ранее была анонсирована мобильная Warcraft Arclight Rumble, напоминающая популярную Clash Royale.