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    Blizzard отменила выживастик в новой вселенной

    25 января 2024
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    25.01.2024
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    Blizzard отменила выживастик в новой вселенной

    Blizzard решила отменить безымянный выживастик в совершенно новой вселенной, анонс которого состоялся в начале 2022 года.

    Скорее всего, поэтому компания не стала показывать игру на прошедшей выставке Blizzcon и лишний раз упоминать проект.

    При этом разработчиков неназванного сурвайвла переведут на другие проекты Blizzard на раннем этапе производства.

    Отмена выживастика произошла на фоне больших сокращений. Microsoft уволит 1900 сотрудников Xbox, Activision Blizzard и Bethesda. Это около 9% работников игрового подразделения корпорации.

    Кроме того, Майк Ибарра оставит пост главы Blizzard. Кто займет его место, пока непонятно. А вместе с ним компанию покинет один из основателей Аллен Адхам.

    Ранее увольнения прошли в других компаниях, среди которых Bungie, Roit Games, Unity и не только.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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