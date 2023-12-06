    Новости

    «Блог Бабы Яги» Натали Смит: крауд-кампания стартовала

    6 декабря 2023
    Фото аватара
    06.12.2023
    6
    0 минут на чтение
    «Блог Бабы Яги» Натали Смит: крауд-кампания стартовала

    На CrowdRepublic стартовала кампания по выпуску двух книг романа «Блог Бабы Яги» Натали Смит. Это городское фэнтези о знакомых героях славянских сказок, вырвавшихся в нашу действительность.

    Когда Янина искала работу аниматором, то не думала, что подписывая контракт с таинственным ООО «Лукоморье» заключает сделку ценой в вечность. Теперь она не просто проводница между мирами, но и защитница обитателей мира сказки. Она достаточно сильна, чтобы победить в войне, но недостаточно уверена в себе, чтобы сдать экзамен в универе. Янина справится? Во всяком случае, она не одна! С ней саркастичный чёрный кот, трёхрогий демон и маг уличных подворотен, разлетающийся стаей голубей под затянутым проводами небом.

    Издание выходит в обложках от Iren Horrors. В рамках кампании доступны две книги серии, атрибутика и особые предложения от издательства «Крафтовая Литература». Отправка запланирована на март. Кампания будет идти два месяца.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Какие фильмы смотреть в кино в декабре? Часть 2: Возвращение легендарных режиссёров 2
    0
    2239
    Какие фильмы смотреть в кино в декабре? Часть 2: Возвращение легендарных режиссёров

    Миядзаки прощается, Джон Ву молчит, Фрай и Лори снова вместе (но ненадолго).

    «Мальчик и птица»: последняя безумная грёза Хаяо Миядзаки 6
    0
    17788
    «Мальчик и птица»: последняя безумная грёза Хаяо Миядзаки

    Миядзаки передаёт логику сна лучше Дэвида Линча!

    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие 2
    0
    70921
    Будущие экранизации советской фантастики: Булычёв, Булгаков и другие

    Возвращение Воланда, новый взгляд на Алису и путешествие в Великий Гусляр

    Какие фильмы смотреть в кино в декабре? Часть 1: Аквамен против Годзиллы 3
    0
    89540
    Какие фильмы смотреть в кино в декабре? Часть 1: Аквамен против Годзиллы

    От первых шагов Вилли Вонки до последнего вздоха DC-вселенной.

    Черновик 1056
    0
    138090
    Обзор RoboCop: Rogue City. Лучшее, что делали про Робокопа в XXI веке

    Живой или мёртвый, ты пойдёшь со мной!

    Читаем книжный сериал «Луна 84: Перерождение» Ислама Ханипаева
    0
    143895
    Читаем книжный сериал «Луна 84: Перерождение» Ислама Ханипаева

    Он выходит в сервисе «Букмейт».

    Будущие экранизации советской фантастики: братья Стругацкие 6
    0
    154631
    Будущие экранизации советской фантастики: братья Стругацкие

    Жуки в муравейнике, погибшие альпинисты и понедельники в субботу

    Брайан Кэтлинг «Ворр». Лучшее фэнтези по мнению Алана Мура
    0
    164201
    Брайан Кэтлинг «Ворр». Лучшее фэнтези по мнению Алана Мура

    Сюрреалистическая фантазия в духе Босха

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить