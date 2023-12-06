«Блог Бабы Яги» Натали Смит: крауд-кампания стартовала

На CrowdRepublic стартовала кампания по выпуску двух книг романа «Блог Бабы Яги» Натали Смит. Это городское фэнтези о знакомых героях славянских сказок, вырвавшихся в нашу действительность.

Когда Янина искала работу аниматором, то не думала, что подписывая контракт с таинственным ООО «Лукоморье» заключает сделку ценой в вечность. Теперь она не просто проводница между мирами, но и защитница обитателей мира сказки. Она достаточно сильна, чтобы победить в войне, но недостаточно уверена в себе, чтобы сдать экзамен в универе. Янина справится? Во всяком случае, она не одна! С ней саркастичный чёрный кот, трёхрогий демон и маг уличных подворотен, разлетающийся стаей голубей под затянутым проводами небом.

Издание выходит в обложках от Iren Horrors. В рамках кампании доступны две книги серии, атрибутика и особые предложения от издательства «Крафтовая Литература». Отправка запланирована на март. Кампания будет идти два месяца.