Боб Айгер: Disney будет делать упор на качество контента вместо количества

Глава Disney Боб Айгер на конференции DealBook Summit 2023 рассказал, что сейчас для него основной приоритет — помочь студии творчески развернуться.

По его словам, для обеспечения качества контента нужно этому уделять внимание. А в случае с Мышиным домом ставка на количество ударила по качеству.

Айгер отметил, что компания выпустила слишком много сиквелов, которые плохо приняли зрители. Теперь студия хочет делать их только в случае, если на то есть веская причина.

Зачастую история в сиквеле не так хороша, как в оригинале. Чтобы сделать продолжение и выйти за рамки коммерции, у продолжения должна быть художественная причина. А мы сделали слишком много сиквелов.

Что касается последнего провала в виде «Капитан Марвел 2», то Боб списывает это на отсутствие должного контроля на съемочной площадке во время пандемии.

Также глава Disney связывает низкие сборы с тем, что зрители ждут скорого выхода фильмов в онлайн-кинотеатрах, потому что студии сами приучили их к этому.

В заключение Айгер признался, что был разочарован работой своего преемника Боба Чапека в качестве руководителя корпорации, которого он сам же выбрал.