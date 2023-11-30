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    Боб Айгер: Disney будет делать упор на качество контента вместо количества

    30 ноября 2023
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    30.11.2023
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    Боб Айгер: Disney будет делать упор на качество контента, а не на кол

    Глава Disney Боб Айгер на конференции DealBook Summit 2023 рассказал, что сейчас для него основной приоритет — помочь студии творчески развернуться.

    По его словам, для обеспечения качества контента нужно этому уделять внимание. А в случае с Мышиным домом ставка на количество ударила по качеству.

    Айгер отметил, что компания выпустила слишком много сиквелов, которые плохо приняли зрители. Теперь студия хочет делать их только в случае, если на то есть веская причина.

    Зачастую история в сиквеле не так хороша, как в оригинале. Чтобы сделать продолжение и выйти за рамки коммерции, у продолжения должна быть художественная причина. А мы сделали слишком много сиквелов.

    Что касается последнего провала в виде «Капитан Марвел 2», то Боб списывает это на отсутствие должного контроля на съемочной площадке во время пандемии.

    Также глава Disney связывает низкие сборы с тем, что зрители ждут скорого выхода фильмов в онлайн-кинотеатрах, потому что студии сами приучили их к этому.

    В заключение Айгер признался, что был разочарован работой своего преемника Боба Чапека в качестве руководителя корпорации, которого он сам же выбрал.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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