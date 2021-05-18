Боги против великанов — вышел трейлер второго сезона «Рагнарека»

Netflix опубликовал трейлер второго сезона фантастического сериала «Рагнарек», в основу которого легла норвежская мифология.
В центре сюжета подросток Магне, который узнает, что он — воплощение Тора. На этот раз между богами и великанами должна развернуться полномасштабная битва.
Шоураннером выступает датский сценарист Адамом Прайсом («Правительство», а в касте числятся преимущественно малоизвестные норвежские актеры.
Премьера состоится 27 мая.
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Редактор
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