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    Боги против великанов — вышел трейлер второго сезона «Рагнарека»

    18 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    18.05.2021
    757
    0 минут на чтение
    Боги против великанов — вышел трейлер второго сезона «Рагнарека»

    Netflix опубликовал трейлер второго сезона фантастического сериала «Рагнарек», в основу которого легла норвежская мифология.

    В центре сюжета подросток Магне, который узнает, что он — воплощение Тора. На этот раз между богами и великанами должна развернуться полномасштабная битва.

    Шоураннером выступает датский сценарист Адамом Прайсом («Правительство», а в касте числятся преимущественно малоизвестные норвежские актеры.

    Премьера состоится 27 мая.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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