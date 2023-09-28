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    Новости

    «Большой фестиваль мультфильмов» запустил краудфандинг для работы онлайн-платформы

    28 сентября 2023
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    28.09.2023
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    1 минута на чтение
    «Большой фестиваль мультфильмов» запустил краудфандинг для работы онлайн-платформы

    Организаторы «Большого фестиваля мультфильмов» — самого массового эксклюзивного кинопоказа кураторской программы как российской, так и зарубежной анимации — запустили сбор средств на «Планете».

    Команда фестиваля собирает деньги на улучшение онлайн-платформы, которая позволит во время фестиваля посмотреть всю программу онлайн из любой точки России. В прошлые года в неё входили в том числе фантастические полнометражные картины разных стран и альманахи авторских короткометражек.

    Офлайн-версия пройдёт в Москве с 27 октября по 7 ноября 2023 года. В её рамках пройдут спецпоказы с приглашёнными специалистами и гостями, а также команда организует «Фабрику мультфильмов», где неделю участники смогут создавать свои фильмы, придумывать сценарии и персонажей под руководством опытных режиссеров.

    Онлайн-версию планируют открывать с 20 по 27 ноября.

    Темой в этом году станет детская и семейная анимация.

    Онлайн-версию фестиваля можно будет увидеть на специальной платформе Multfest.online. Наш онлайн-кинотеатр даст возможность присоединиться к фестивалю любителям анимации из любой точки страны.

    На платформе будут представлены новые фильмы для детей и взрослых, конкурсная и внеконкурсные программы. Здесь можно будет присоединиться к онлайн-встречам с известными режиссерами, художниками и продюсерами анимационной индустрии.

    Чтобы наша платформа могла работать, мы собираем средства для оплаты услуг программистов, редакторов, дизайнера, верстальщика, специального VOD-хостинга и DRM-защиты контента.

    «Большой фестиваль мультфильмов» запустил краудфандинг для работы онлайн-платформы 1

    Собирать деньги будут месяц. Запрашиваемая сумма — миллион. В числе лотов: открытки, абонемент на цифровую программу (с возможностью купить авторский постер с автографом) и даже выездное мероприятие.

    Фантастический гид по XV фестивалю

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    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов?

     Марина Беляева |  28.10.2021 |  437

    Усы Дали, фурри-крестоносцы и говорящие собаки.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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