«Большой фестиваль мультфильмов» запустил краудфандинг для работы онлайн-платформы

Организаторы «Большого фестиваля мультфильмов» — самого массового эксклюзивного кинопоказа кураторской программы как российской, так и зарубежной анимации — запустили сбор средств на «Планете».

Команда фестиваля собирает деньги на улучшение онлайн-платформы, которая позволит во время фестиваля посмотреть всю программу онлайн из любой точки России. В прошлые года в неё входили в том числе фантастические полнометражные картины разных стран и альманахи авторских короткометражек.

Офлайн-версия пройдёт в Москве с 27 октября по 7 ноября 2023 года. В её рамках пройдут спецпоказы с приглашёнными специалистами и гостями, а также команда организует «Фабрику мультфильмов», где неделю участники смогут создавать свои фильмы, придумывать сценарии и персонажей под руководством опытных режиссеров.

Онлайн-версию планируют открывать с 20 по 27 ноября.

Темой в этом году станет детская и семейная анимация.

Онлайн-версию фестиваля можно будет увидеть на специальной платформе Multfest.online. Наш онлайн-кинотеатр даст возможность присоединиться к фестивалю любителям анимации из любой точки страны. На платформе будут представлены новые фильмы для детей и взрослых, конкурсная и внеконкурсные программы. Здесь можно будет присоединиться к онлайн-встречам с известными режиссерами, художниками и продюсерами анимационной индустрии. Чтобы наша платформа могла работать, мы собираем средства для оплаты услуг программистов, редакторов, дизайнера, верстальщика, специального VOD-хостинга и DRM-защиты контента.

Собирать деньги будут месяц. Запрашиваемая сумма — миллион. В числе лотов: открытки, абонемент на цифровую программу (с возможностью купить авторский постер с автографом) и даже выездное мероприятие.