Боссы Sony Pictures считают, что «Веном» протоптал дорожку для успеха «Топ Гана»

Американский (да и мировой) прокат рвёт боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», продолжение фильма 30-летней давности о первоклассном пилоте. Картина показывает один из лучших результатов после пандемии. Она собрала 1,2 миллиарда долларов по миру, уступая лишь супергеройскому кроссоверу «Человек-Паук: Нет пути домой», который достиг результата в 1,9 миллиарда. Как считают главы студии Sony Pictures Сэнфорд Панич и Джош Гринштейн, нынешний успех «Топ Гана» стал возможен именно благодаря Sony и «Веному».

Компания напоминает, что именно она первая после пандемии отправила в кинотеатры несколько блокбастеров, которые смогли вновь заинтересовать зрителей. Сиквел «Венома» был первым — в октябре 2021-го он собрал за первый уикенд 90 миллионов долларов домашнем прокате (на 10 миллионов больше первой части, хотя та вышла до пандемии). Всего по миру картина привлекла 506 миллионов (уже меньше первой части). Затем Sony выпустила фильм «Охотники за привидениями: Наследники», а под конец года взорвала прокат «Человеком-пауком». Другие студии не выпускали крупные фильмы в кинотеатры по всему миру на тот момент — или выпускали в рамках гибридной стратегии (как «Дюна», вышедшая в кино и на стриминге).

Мы первые запустили фильмы в октябре, другие блокбастеры не выходили. Все переносили картины на лето этого года. А мы сделали ставку и отправили «Венома» в кинотеатры. Затем сделали то же самое с «Охотниками на привидений». А после наша ставка заключалась в том, чтобы, когда все другие блокбастеры ушли, выпустить «Человека-Паука» — фильм по нашей самой важной франшизе. Джош Гринштейн, глава Sony Pictures

В феврале 2022-го компания выпустила в прокат «Анчартед» с Томом Холландом. Уже не так эффективно, но свои 400 миллионов по миру она собрала. Иными словами, говорят боссы, успехи этих фильмов Sony проложили дорожку для «Топ Гана».