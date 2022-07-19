    3
    Новости

    Боссы Sony Pictures считают, что «Веном» протоптал дорожку для успеха «Топ Гана»

    19 июля 2022
    19.07.2022
    512
    2 минуты на чтение
    «Веном 2»: борьба была равна — боролись два симбиота

    Американский (да и мировой) прокат рвёт боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», продолжение фильма 30-летней давности о первоклассном пилоте. Картина показывает один из лучших результатов после пандемии. Она собрала 1,2 миллиарда долларов по миру, уступая лишь супергеройскому кроссоверу «Человек-Паук: Нет пути домой», который достиг результата в 1,9 миллиарда. Как считают главы студии Sony Pictures Сэнфорд Панич и Джош Гринштейн, нынешний успех «Топ Гана» стал возможен именно благодаря Sony и «Веному».

    Компания напоминает, что именно она первая после пандемии отправила в кинотеатры несколько блокбастеров, которые смогли вновь заинтересовать зрителей. Сиквел «Венома» был первым — в октябре 2021-го он собрал за первый уикенд 90 миллионов долларов  домашнем прокате (на 10 миллионов больше первой части, хотя та вышла до пандемии). Всего по миру картина привлекла 506 миллионов (уже меньше первой части). Затем Sony выпустила фильм «Охотники за привидениями: Наследники», а под конец года взорвала прокат «Человеком-пауком». Другие студии не выпускали крупные фильмы в кинотеатры по всему миру на тот момент — или выпускали в рамках гибридной стратегии (как «Дюна», вышедшая в кино и на стриминге).

    Мы первые запустили фильмы в октябре, другие блокбастеры не выходили. Все переносили картины на лето этого года. А мы сделали ставку и отправили «Венома» в кинотеатры. Затем сделали то же самое с «Охотниками на привидений». А после наша ставка заключалась в том, чтобы, когда все другие блокбастеры ушли, выпустить «Человека-Паука» — фильм по нашей самой важной франшизе.

    Джош Гринштейн, глава Sony Pictures

    В феврале 2022-го компания выпустила в прокат «Анчартед» с Томом Холландом. Уже не так эффективно, но свои 400 миллионов по миру она собрала. Иными словами, говорят боссы, успехи этих фильмов Sony проложили дорожку для «Топ Гана».

    Сейчас в СМИ столько пишут про «Топ Ган». Мол, «кинобизнес возвращается». Пусть прозвучит странно, но я бы сказал, что успех «Топ Гана» продиктован нашими действиями. «Веном» был в начале истории, что позволила забраться «Топ Гану» так высоко. Подобные процессы не случаются в одночасье.

    Сэнфорд Панич, глава Sony Pictures

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 6
    0
    4009
    Шимун Врочек «Зов Лавкрафта». Советский Союз и агент 007 против Ктулху

    Литературная игра на грани абсурда.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы
    0
    50095
    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

    Маленький пушистый обзор.

    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix 3
    0
    64190
    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix

    Такими темпами фильмы Пола У.С. Андерсона будут вспоминать добрым словом.

    Читаем книгу Мэтью Стовер «Герои умирают»
    0
    168153
    Читаем книгу Мэтью Стовер «Герои умирают»

    В книгу включены рассказ «В ТОСКе» (In the Sorrows), который выходит впервые на русском, и интервью с автором.

    Современная космическая фантастика, написанная в духе классики 5
    0
    227230
    Что почитать: современная космическая фантастика в духе классических романов

    Кто написал просто эпигонство, а кому удалось подискутировать с классиками?

    Яцек Пекара «Ловцы душ» 
    0
    289054
    Яцек Пекара «Меч ангелов. Ловцы душ». Кульминация без финала

    Два сборника тёмного фэнтези про альтернативное Средневековье.

    «Человек-бензопила»: что скрывается за маской отбитого боевика
    0
    327077
    «Человек-бензопила»: что скрывается за маской отбитого боевика

    Жестокий, кровавый, несносно смешной и абсолютно сумасшедший мир.

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!)
    0
    377553
    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцены после титров (все спойлеры здесь!)

    Заодно рассказываем, чего ждать дальше от истории про бога Грома!

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить