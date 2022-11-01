Брайан Фуллер и A24 работают над сериалом по слэшеру «Пятница, 13-е»

Шоураннер, продюсер и сценарист Брайан Фуллер (первый сезон «Американских богов», начал разрабатывать сериал «Звёздный путь: Дискавери», но ушёл до завершения съёмок) возвращается к телевизионным проектам. Совместно с компанией A24 («Всё везде и сразу», «X») для сервиса Peacock он займётся сериалом Crystal Lake («Хрустальное озеро») — эдаким приквелом знаменитого ужастика «Пятница, 13-е».

Сериал так называется в честь одноимённого лагеря, в котором разворачивались кровавые события в картине 1980 года. В итоге фильм породил несколько картин, романов, видеоигры и массу мерча. А знаменитая маска Джейсона Вурхиза стала частью массовой культуры!

Лишь недавно закончились разбирательства вокруг прав на франшизу между New Line Cinema и Paramount. Теперь обе в прошлом конфликтующие стороны объединят усилия, чтобы запустить сериал.

Издание The Hollywood Reporter предполагает, что «Хрустальное озеро» станет чем-то вроде «Мотеля Бейтса», который служил чем-то вроде приквела к знаменитому фильму Хичкока «Психо».