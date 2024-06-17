BUBBLE пообещала фильм про Разумовского, если «Майор Гром» соберет миллиард. Но это шутка

Компания BUBBLE недавно анонсировала акцию «Грянет Гром» для поддержки проката сиквела «Майора Грома» с подзаголовком «Игра».

Участники получат различные бонусы за помощь в продвижении фильма, пригласив друзей и знакомых в кино, записав популярный ролик или сподвигнув знаменитость рассказать о ленте.

Вместе с этим в соцстеях BUBBLE под спойлером пообещала снять картину про «живого» Сергея Разумовского, если «Майор Гром: Игра» соберет больше миллиарда рублей к концу лета. И, как отметила компания, «это ВООБЩЕ не шутки».

Правда, фанаты вселенной в комментария не оценили такой ход, потому что персонаж умер в конце второй части.

И достигнуть цели в миллиард рублей к концу лета будет непросто, поскольку обычно фильмы собирают основную кассу в первые несколько недель. Пока что супергеройский блокбастер заработал 469 миллионов.

Вскоре после этого режиссер Олег Трофим опубликовал «кружок», в котором назвал эту шутку «шляпой». По его словам, остается позавидовать некоторым формулировкам BUBBLE Studios.