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    BUBBLE пообещала фильм про Разумовского, если «Майор Гром» соберет миллиард. Но это шутка

    17 июня 2024
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    17.06.2024
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    Компания BUBBLE недавно анонсировала акцию «Грянет Гром» для поддержки проката сиквела «Майора Грома» с подзаголовком «Игра».

    Участники получат различные бонусы за помощь в продвижении фильма, пригласив друзей и знакомых в кино, записав популярный ролик или сподвигнув знаменитость рассказать о ленте.

    Вместе с этим в соцстеях BUBBLE под спойлером пообещала снять картину про «живого» Сергея Разумовского, если «Майор Гром: Игра» соберет больше миллиарда рублей к концу лета. И, как отметила компания, «это ВООБЩЕ не шутки».

    Правда, фанаты вселенной в комментария не оценили такой ход, потому что персонаж умер в конце второй части.

    И достигнуть цели в миллиард рублей к концу лета будет непросто, поскольку обычно фильмы собирают основную кассу в первые несколько недель. Пока что супергеройский блокбастер заработал 469 миллионов.

    Вскоре после этого режиссер Олег Трофим опубликовал «кружок», в котором назвал эту шутку «шляпой». По его словам, остается позавидовать некоторым формулировкам BUBBLE Studios.

    Никто не собирается за бабки возвращать Разумовского. Он либо появится в каких-то спин-оффах и так далее, либо нет. Потому что он умер. <…> Я вас умоляю не воспринимайте это всерьез.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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