    3
    Новости

    «Будь храбрым»: трейлер «Пиноккио» Земекиса с Томом Хэнксом

    25 августа 2022
    25.08.2022
    547
    0 минут на чтение

    Disney выпустила второй полноценный трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса. Картина адаптирует классический мультфильм 1940 года о попытках куклы стать настоящим мальчиком.

    Как и в мультфильме, фея исполняет желание резчика по дереву Джеппетто, оживляя Пиноккио. Только вот тому нужно доказать своё право стать настоящим мальчиком — для этого нужно проявить храбрость и честность.

    Главные роли исполнили Том Хэнкс (Джеппетто) и Бенджамин Эван Эйнсуорт (озвучил Пиноккио). Музыку написал Алан Сильвестри («Назад в будущее», «Кто подставил Кролика Роджера», «Мстители»).

    Адаптация знаменитой сказки выйдет 8 сентября на Disney+.

    Читайте также

    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера» 15

    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера»

     Алексей Ионов |  14.05.2022

    Как он превратился из неудачника в человека, сделавшего наше детство, в триумфатора «Оскара» и в безумного экспериментатора, тратящего миллионы на развитие компьютерной графики.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Жизнь превратилась в Ад. Читаем роман «Клинок Тишалла» Мэтью Стовера из цикла «Герои умирают» 1
    0
    5037
    Жизнь превратилась в Ад. Читаем роман «Клинок Тишалла» Мэтью Стовера из цикла «Герои умирают»

    Старые и новые враги объединились против актёра, бойца и суперзвезды Хари Майклсона. Говорят, у него нет ни единого шанса.

    Фантастическое аниме лета 2022: что стоит смотреть? Неужели… ничего? 4
    0
    7944
    Фантастическое аниме лета 2022: что стоит смотреть? Неужели… ничего?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам.

    Как кайдзю и меха стали частью фольклора. Отрывок из книги «Японские мифы» 7
    0
    56460
    Как кайдзю и меха стали частью фольклора. Отрывок из книги «Японские мифы»

    Читаем главу «Новые мифы современной Японии».

    «Звездный десант» против «Войны старика» 4
    0
    66949
    «Звёздный десант» против «Войны старика»

    Сравниваем два знаменитых романа в жанре боевой фантастики.

    Фауст, Дьявол и народные представления. Читаем отрывок из книги «История магии и суеверий».
    0
    114203
    Фауст, Дьявол и народные представления. Читаем отрывок из книги «История магии и суеверий»

    Глава «Популяризация наук» рассказывает об исследованиях суеверий.

    Что почитать: новый Яцек Комуда и переиздание Джо Хилла 1
    0
    122794
    Яцек Комуда «Бес идёт за мной». Путешествие польского Конана

    Круто сваренный гримдарк, основанный на польской истории.

    «Дом Дракона»: первые отзывы зрителей из «Мира фантастики»
    0
    151401
    «Дом Дракона»: первые отзывы зрителей из «Мира фантастики»

    Вам нравилась «Игра престолов»? Ну, вот вам ещё немножко.

    Какие фильмы посмотреть в апреле 2022? (Да, кино ещё показывают!) 4
    0
    254946
    За что мы любим кинокомпанию A24 и её фильмы

    Умопомрачительные фантазии обо всём и сразу.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить