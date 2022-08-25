«Будь храбрым»: трейлер «Пиноккио» Земекиса с Томом Хэнксом

Disney выпустила второй полноценный трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса. Картина адаптирует классический мультфильм 1940 года о попытках куклы стать настоящим мальчиком.
Как и в мультфильме, фея исполняет желание резчика по дереву Джеппетто, оживляя Пиноккио. Только вот тому нужно доказать своё право стать настоящим мальчиком — для этого нужно проявить храбрость и честность.
Главные роли исполнили Том Хэнкс (Джеппетто) и Бенджамин Эван Эйнсуорт (озвучил Пиноккио). Музыку написал Алан Сильвестри («Назад в будущее», «Кто подставил Кролика Роджера», «Мстители»).
Адаптация знаменитой сказки выйдет 8 сентября на Disney+.
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