«Будь храбрым»: трейлер «Пиноккио» Земекиса с Томом Хэнксом

Disney выпустила второй полноценный трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса. Картина адаптирует классический мультфильм 1940 года о попытках куклы стать настоящим мальчиком.

Как и в мультфильме, фея исполняет желание резчика по дереву Джеппетто, оживляя Пиноккио. Только вот тому нужно доказать своё право стать настоящим мальчиком — для этого нужно проявить храбрость и честность.

Главные роли исполнили Том Хэнкс (Джеппетто) и Бенджамин Эван Эйнсуорт (озвучил Пиноккио). Музыку написал Алан Сильвестри («Назад в будущее», «Кто подставил Кролика Роджера», «Мстители»).

Адаптация знаменитой сказки выйдет 8 сентября на Disney+.