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    Новости

    Букмейт и Кинопоиск запускают фэнтези про альтернативные 1940-е: сперва книга, а потом сериал

    30 августа 2023
    Фото аватара
    30.08.2023
    812
    1 минута на чтение

    Кинопоиск и Букмейт запустили фэнтезийную вселенную «Иные», которая рассказывает о людях со сверхъестественными способностями в альтернативных 1940-х. Основная идея в том, чтобы сперва выпустить книгу (и аудиокнигу), а зимой онлайн-кинотеатр представит сериал от создателей российской драмы «Нулевой пациент».

    Букмейт и Кинопоиск запускают фэнтези про альтернативные 1940-е: сперва книга, а потом сериал 1

    Книга — проходящая под тегами «городское фэнтези» и «young adult» — уже доступна на Букмейте. Там же можно найти аудиокнигу от исполнительницы группы АИГЕЛ Айгель Гайсины.

    Действие романа разворачивается в 1940-м в Ленинграде вокруг девушки Ани. У Ани есть поразительная сверхспособность: своим голосом она может уничтожить всё вокруг. Однажды девушка пугается, что погибнет в аварии, кричит и неожиданно для себя отбрасывает грузовик и трамвай, из-за чего страдают пассажиры и пешеходы. Вскоре девушкой начинают интересоваться органы госбезопасности, а еще — загадочный иностранец с рукой в механической перчатке…

    «Иных» написала Александра Яковлева, автор детских и подростковых повестей и сказок. Она завоевала несколько литературных наград, а в 2021 году стала лауреатом премии «Электронная буква» — её повесть «Голубиные дети» выиграла в номинации «Роман взросления».

    В рамках поддержки проекта позже выйдут:

    • песня «Чудо», выступающая саундтреком к книге (1 сентября);
    • печатная версия книги в издательстве «Черным-бело» (в конце 2023-го);
    • комикс от издательства BUBBLE (в конце 2023-го).

    А зимой стоит ждать и сериал. Режиссёром выступает Владимир Ракша («КрисТина», «Жизнь Раз»), а производством занимается «Лунапарк» («Пищеблок»). Шоураннер — Александра Ремизова («Нулевой пациент», «Триггер»), продюсер — Дмитрий Нелидов («Король и Шут», «Конец света»). Сценарий написала Елена Войтович, её текст стал основой романа.

    Главную героиню Аню сыграет актриса Ирина Мартыненко. Также в сериале появятся Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Евгения Симонова и Кирилл Нагиев.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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