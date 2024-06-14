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    Бывшие разработчики ZA/UM раскрыли детали отмененного спин-оффа Disco Elysium

    14 июня 2024
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    14.06.2024
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    Бывшие разработчики ZA/UM раскрыли детали отмененного спин-оффа Disco Elysium

    Бывшие сотрудники ZA/UM рассказали, что студия работала над самостоятельным дополнением для Disco Elysium под названием X7, но в начале 2024 года проект отменили.

    Главным героем должен был стать один из самых полюбившихся фанатам персонаж. Кто именно, экс-разработчики не уточняют.

    Масштабы игры, которой руководил один из сценаристов Арго Туулик, уступали оригинальной Disco Elysium, но она была достаточно большой, чтобы выйти за рамки обычного DLC.

    Внутри студии проект считался самой удачной и аутентичной попыткой сделать игру без уволенных создателей Роберта Курвица, Александра Ростова и других.

    Это самое хардкорное Disco со времен выхода Disco. <Игра> продвигала сюжет, эмоциональные нити и геймплей, развивая жанр психологический ролевых игр.

    Это был самый близкий к завершению проект внутри ZA/UM. Спин-офф Disco Elysium могли выпустить уже в 2024 или 2025 году.

    Какое-то время казалось, что чудеса возможно, а вместе с ними — искупление.

    При этом разработка шла в спешке, а сотрудники выполняли двойную работу без соответствующей компенсации или повышения зарплаты.

    Нам дали около недели, чтобы придумать полноценную концепцию игры. И мы работали круглосуточно, чтобы придумать новую историю, новых персонажей, новые игровые механики и новое творческое направление, включая дизайн, визуал и звук. Мы представили его руководству и получили «зеленый свет». <…> Изначально на проект заложили год производства.

    За два месяца до сокращений в феврале 2024 года глава компании Эд Томашевски заверил сотрудников, что у студии нет проблем с деньгами. Спустя некоторое время четверть работников уволили, а X7 закрыли.

    По мнению бывших разработчиков, от проекта отказались из-за заявлений Арго Туулика, который публично раскритиковал действия руководства ZA/UM и поддержал Роберта Курвица. Топ-менеджеры заставили его извиниться, подорвали его веру в себя, назвали некомпетентным и понизили в должности. А позднее — уволили.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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