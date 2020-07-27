Бывший глава Marvel TV считал, что всем плевать на азиатских персонажей

Питер Синкода, сыгравший Нобу в «Сорвиголове», рассказал, что бывший глава Marvel TV Джеф Лоэб запретил сценаристам раскрывать персонажей азиатского происхождения сериале.
Исполнительный продюсер закрытого шоу был уверен, что никому до них нет дела.
Джеф Лоэб сказал команде сценаристов не писать <предысторию> для Нобу и Гао. Он часто повторял сценаристам и шоураннерам, что всем плевать на азиатов и китайцев. Дескать, у Marvel было три фильма про Блэйда, в каждом из которых Уэсли Снайпс убивает по 200 азиатов, и никому до этого не было дела.
По словам актера, сценаристы шоу сожалеют о том, что пошли на поводу у Лоэба. Впрочем, похожая ситуация была с «Железным кулаком», когда на роль мастера азиатских боевых искусств взяли британца — Финна Джонса.
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