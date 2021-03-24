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    Новости

    Бывший вице-президент Blizzard Крис Метцен готовит книгу по Dungeons & Dragons 5e

    24 марта 2021
    Кот-император
    24.03.2021
    738
    0 минут на чтение
    Бывший вице-президент Blizzard Крис Метцен готовит книгу по Dungeons & Dragons 5e

    Бывший вице-президент Blizzard и творческий директор Warcraft и World of Warcraft Крис Метцен вместе со своей студией Warchief Gaming объявили о своём первом проекте — это большое дополнение для Dungeons & Dragons 5e под названием Auroboros: Coils of the Serpent.

    В промо-ролике Метцен и старший геймдизайнер Райан Коллинс рассказали подробности книги. Это campaign setting, по сути, сеттинговое дополнение, описывающее собственный фэнтези-мир студии. В видео можно увидеть пачку готовых иллюстраций, которые войдут в книгу.

    Первый релиз — Worldbook: Lawbrand — будет включать в себя дополнение с кампанией, основанной на домашних играх Метцена, ещё до того, как он начал работать в Blizzard. Авторы планируют перенести детские воспоминания и истории на современную систему правил, для этого Метцен обратился за помощью к Коллинсу, который раньше занимался Hearthstone.

    Среди отличительных черт сеттинга — влияние на всё живое Мирового змея Уробороса. Его силой могут пользоваться и простые смертные, но за это придётся платить пошатнувшимся рассудком. Использовать силу Уробороса смогут персонажи любых классов, но чем чаще это будет происходить, то больше герои будут терять контроль над собой.

    Всего в первой книге планируется 250 страниц, в неё войдут новые архетипы, расы, магические предметы и описание мира.

    Команда запустит краудфандинг 20 апреля.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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