CD Projekt RED извинилась за качество Cyberpunk 2077. Студия обещает все исправить

14 декабря CD Projekt RED наконец выступила с заявлением, в котором прокомментировала многочисленные проблемы Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения.

В первую очередь студия извинилась, что не показала, как игра работает на PS4 и Xbox One, чтобы фанаты могли принять «более осознанное решение о покупке».

Также разработчики обещают исправить все крупные баги. На прошлой неделе вышел первый патч, а на этой будет еще один. Еще два крупных обновления игроки получат в в январе и феврале.

<Патчи> не сделают игру на консолях предыдущего поколения похожей на игру на ПК с высокими характеристиками или консолях нового поколения, но качество заметно улучшится.

CDPR надеется, что игроки дадут ей шанс реабилитироваться, однако в случае чего они могут оформить возврат средств в магазине.

Важное объявление. pic.twitter.com/c5HCXJINLN — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) December 14, 2020

Прежде журналисты Bloomberg раздобыли копию внутреннего письма от руководства CD Projekt RED, которое взяло ответственность за проблемный запуск Cyberpunk 2077 на себя.

Мы недооценили объем и сложность разработки, но вы сделали все возможное, чтобы сделать эту амбициозную и особенную игру.

Вместе с этим компания пересмотрела систему бонусов, которая изначально была привязана к рейтингу игры. Теперь разработчики получат годовой бонус, даже если средний балл на Metacritic упадет ниже 90.