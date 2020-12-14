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    Новости

    CD Projekt RED извинилась за качество Cyberpunk 2077. Студия обещает все исправить

    14 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    14.12.2020
    673
    1 минута на чтение
    CD Projekt RED извинила за проблемный запуск Cyberpunk 2077.

    14 декабря CD Projekt RED наконец выступила с заявлением, в котором прокомментировала многочисленные проблемы Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения.

    В первую очередь студия извинилась, что не показала, как игра работает на PS4 и Xbox One, чтобы фанаты могли принять «более осознанное решение о покупке».

    Также разработчики обещают исправить все крупные баги. На прошлой неделе вышел первый патч, а на этой будет еще один. Еще два крупных обновления игроки получат в в январе и феврале.

    <Патчи> не сделают игру на консолях предыдущего поколения похожей на игру на ПК с высокими характеристиками или консолях нового поколения, но качество заметно улучшится.

    CDPR надеется, что игроки дадут ей шанс реабилитироваться, однако в случае чего они могут оформить возврат средств в магазине.

    Прежде журналисты Bloomberg раздобыли копию внутреннего письма от руководства CD Projekt RED, которое взяло ответственность за проблемный запуск Cyberpunk 2077 на себя.

    Мы недооценили объем и сложность разработки, но вы сделали все возможное, чтобы сделать эту амбициозную и особенную игру.

    Вместе с этим компания пересмотрела систему бонусов, которая изначально была привязана к рейтингу игры. Теперь разработчики получат годовой бонус, даже если средний балл на Metacritic упадет ниже 90.

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    Миллион игроков онлайн, лучший старт в Steam и море багов — как прошел запуск Cyberpunk 2077

     Дмитрий Кинский |  10.12.2020

    Игра создала вокруг себя массу шума.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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