Cериал по Twisted Metal продлили на второй сезон

Энтони Маки в рамках The Game Awards объявил, что Peacock продлил сериал «Скрежет металла» по мотивам Twisted Metal на второй сезон.

Вместе с этим стриминговый сервис поделился скромным тизером продолжения со Сладкоежкой.

Сериал номинировали в категории «Лучшая адаптация» на TGA 2023, но победил в конечном итоге The Last of Us от HBO.

Критики встретили шоу прохладно, а вот зрителям он понравился больше. На Metacritic у него 53 из 100 и 7,3 из 10 баллов соответственно.

Даты выхода второго сезона пока нет.