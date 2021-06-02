    3
    Новости

    CGI-фильм про Черепашек-ниндзя выйдет 11 августа 2023-го

    2 июня 2021
    02.06.2021
    190
    0 минут на чтение
    CGI-фильм про Черепашек-ниндзя выйдет 11 августа 2023-го

    Прекрасные новости для поклонников «Черепашек-ниндзя»! Мало того, что скоро выходит олдскульный битэмап, так ещё в разработке находится CGI-фильм, который продюсируют команда Эвана Голдберга и Сета Рогена.

    Последний поделился в твиттере наброском, который нарисован рукой Леонардо.

    На листке можно различить кучу рисунков (клинок, колба с мутагеном, ниндзя) и надписи «верность», «честь», «извиниться перед Эйприл», «Мики: драма, Раф: математика, Донни: ???», а также схему с типами мутаций.

    Новый компьютерный мультфильм позиционируется как перезапуск фильмов 2014 и 2016 годов. Его производством занимаются Nickelodeon и Point Grey Pictures (компания Рогена). Режиссёром фильма выступает один из сценаристов «Митчеллов против машин» Джефф Роу, который ранее занимался «Гравити Фолз». Сценарий написал Брендан О’Брайан («Соседи. На тропе войны»). Дистрибуцией займётся Paramount.

    Пока что никаких подробностей о сюжете нет, да и дизайн самих черепах нам не показали.

    Читайте также

    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет! 1

    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет!

     Денис Майоров |  22.03.2021

    Готовится к выходу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Роберт Маккаммон «Слышащий» 
    0
    48730
    Роберт Маккаммон «Слышащий»: телепат против гангстеров во время Великой депрессии

    Мистический триллер в декорациях классического американского нуара.

     «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника от создателей «Робоцыпа» 5
    0
    54835
     «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника для бумеров

    Есть ли у проекта шансы на фоне «Неуязвимого» и «Харли Квинн»? И как удержать семью от развода, если ты всесильный суперзлодей?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2
    0
    216247
    Читаем книгу: Ребекка Куанг «Пылающий бог»

    Эффектное завершение трилогии «Опиумная война».

    «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: детский сериал против мрачного комикса
    0
    110208
    «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: детский сериал против мрачного комикса

    Трудно поверить, что это экранизация темного постапокалиптического комикса, где поднимались религиозные темы!

    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь 1
    0
    139945
    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь

    Это совокупность из 370 наблюдений за 20 лет.

    Александр Пелевин «Покров-17»
    0
    156771
    Александр Пелевин «Покров-17»: Пелевин, да другой

    Рассказываем, что это за постмодернизм, при чём здесь «Внутри Лапенко» и кто такие ширлики.

    Майя Полумиско «Особенная»
    0
    350163
    Майя Полумиско «Особенная»

    Лине с детства говорят, что она «особенная», поскольку она с детства не может говорить. Мама девочки находит нового логопеда — с крайне экстравагантной методикой.

    Фантасты, прославившиеся в молодом возрасте 11
    0
    206950
    Фантасты, прославившиеся в молодом возрасте

    Писатели, которым удалось добиться успеха еще до тридцати.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить