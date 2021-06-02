CGI-фильм про Черепашек-ниндзя выйдет 11 августа 2023-го

Прекрасные новости для поклонников «Черепашек-ниндзя»! Мало того, что скоро выходит олдскульный битэмап, так ещё в разработке находится CGI-фильм, который продюсируют команда Эвана Голдберга и Сета Рогена.

Последний поделился в твиттере наброском, который нарисован рукой Леонардо.

Teenage Mutant Ninja Turtles… Aug 11 2023 (Leo takes notes like I used to) — Seth Rogen (@Sethrogen) June 1, 2021

На листке можно различить кучу рисунков (клинок, колба с мутагеном, ниндзя) и надписи «верность», «честь», «извиниться перед Эйприл», «Мики: драма, Раф: математика, Донни: ???», а также схему с типами мутаций.

Новый компьютерный мультфильм позиционируется как перезапуск фильмов 2014 и 2016 годов. Его производством занимаются Nickelodeon и Point Grey Pictures (компания Рогена). Режиссёром фильма выступает один из сценаристов «Митчеллов против машин» Джефф Роу, который ранее занимался «Гравити Фолз». Сценарий написал Брендан О’Брайан («Соседи. На тропе войны»). Дистрибуцией займётся Paramount.

Пока что никаких подробностей о сюжете нет, да и дизайн самих черепах нам не показали.