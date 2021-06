CGI-фильм про Черепашек-ниндзя выйдет 11 августа 2023-го

Прекрасные новости для поклонников «Черепашек-ниндзя»! Мало того, что скоро выходит олдскульный битэмап, так ещё в разработке находится CGI-фильм, который продюсируют команда Эвана Голдберга и Сета Рогена.

Последний поделился в твиттере наброском, который нарисован рукой Леонардо.

Teenage Mutant Ninja Turtles… Aug 11 2023 (Leo takes notes like I used to)

— Seth Rogen (@Sethrogen) June 1, 2021