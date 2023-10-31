Чак Норрис настолько крут, что снялся в НФ-фильме «Агент разведки»

Компания Quiver Distribution объявила о завершении производства научно-фантастического боевика «Агент разведки» (или Agent Recon в оригинале).

Одну из главных ролей в фильме исполнит герой боевиков Чак Норрис («Неудержимые 2» и «Уокер, техасский рейнджер»).

Режиссером и сценаристом выступает Дерек Тинг («Агент» и «Агент Апокалипсиса»). Он же сыграл одного из персонажей в грядущей ленте.

По сюжету отряд бойцов исследует энергетическое возмущение в Нью-Мексико и обнаруживает неизвестное опасное существо, способное контролировать «безмозглых воинов».

Фильм выйдет в 2024 году.