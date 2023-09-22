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    Новости

    «Чебурашка 2» выйдет в 2026 году. Фильм уже в работе

    22 сентября 2023
    Фото аватара
    22.09.2023
    324
    0 минут на чтение
    «Чебурашка 2» выйдет в 2026 году. Фильм уже в работе

    Сиквел «Чебурашки» официально запустили в производство. У картины даже появилась дата выхода — 1 января 2026 года.

    Над второй частью будет работать та же творческая команда. Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко.

    Действие продолжения развернется через год после событий оригинального фильма, когда мирную жизнь Чебурашки и Гены нарушает невероятное событие.

    Авторы также пообещали, что в грядущей ленте зрителей ждут «новые, необычайные персонажи».

    «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском прокате, собрав больше 7 миллиардов рублей и обогнав «Холопа» и «Аватара».

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    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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