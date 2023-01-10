«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом! И он может получит сиквел

По данным ЕАИС, «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката в России.

10 января сборы картины Дмитрия Дьяченко превысили 3,1 миллиарда рублей. Прежде лидером был «Холоп», который заработал 3,082 миллиарда рублей.

Абсолютным лидером российского проката остается первый «Аватар», собравший больше 3,5 миллиарда рублей. Но, судя по тому, как сейчас идет «Чебурашка», у фильма есть все шансы обойти ленту Джеймса Кэмерона.

Продюсер Алексей Троцюк связал успехи фильма в том числе с отсутствием крупных голливудских блокбастеров.

Нам удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории. <…> Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы все равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее.

Также он отметил, что авторы планируют превратить «Чебурашку» в полноценную франшизу, но пока никаких деталей нет.