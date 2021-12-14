«Человек-паук: Нет пути домой» поставил новый рекорд по предпродажам в постковиде

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» обратил внимание, что «Человек-паук: Нет пути домой» установил в России рекорд по предпродажам билетов в постковидный период.

Согласно данным ЕАИС, на момент написания заметки фильм уже собрал около 144 миллионов рублей.

Для сравнения, предпродажи «Венома 2: Да будет резня» в октябре составили 78 миллионов рублей. А в первый уикенд кинокомикс заработал примерно 1 миллиард рублей.

Премьера триквела «Человека-паука» состоится 15 декабря. И на этот день уже приходится 87 миллионов рублей.