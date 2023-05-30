«Человек-паук: Паутина вселенных» получит мангу — про кавайного Доктора Осьминога

Японское издательство Shueisha объявило, что выпустит спин-офф «Человека-паука: Паутина вселенных» в виде манги.
По сюжету Доктор Осьминог впадает в кому, а когда просыпается, злодей обнаруживает, что он оказался в теле японской школьницы по имени Отоха Окутамия.
За историю и рисунок отвечают Хидэюки Фурухаси и Беттен Корт, которые вместе работали над «Моей геройской академией: Вне закона».
Манга выйдет 20 июня в приложении Shonen Jump+.
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Редактор
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