«Человек-паук: Паутина вселенных» получит мангу — про кавайного Доктора Осьминога

Японское издательство Shueisha объявило, что выпустит спин-офф «Человека-паука: Паутина вселенных» в виде манги.

По сюжету Доктор Осьминог впадает в кому, а когда просыпается, злодей обнаруживает, что он оказался в теле японской школьницы по имени Отоха Окутамия.

За историю и рисунок отвечают Хидэюки Фурухаси и Беттен Корт, которые вместе работали над «Моей геройской академией: Вне закона».

Манга выйдет 20 июня в приложении Shonen Jump+.