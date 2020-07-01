Черепашек-ниндзя ждёт перезапуск в кино

Кинофраншизу про черепашек-ниндзя ждёт перезапуск — и на сей раз это официально! Студия Nickelodeon готовится снять про этих героев полнометражный компьютерный мультфильм. Режиссёром должен стать Джефф Роу — один из сценаристов второго сезона «Гравити Фолз», а продюсерами — известный комик Сет Роген («Проповедник», «Конец света по-голливудски», «Полный расколбас»), а также Джеймс Уивер и Эван Голдберг, работавшие с Рогеном над всеми этими проектами. Для Nickelodeon это будет первый фильм, сделанный для широкого проката — ранее студия работала в основном над мультсериалами.

За последние годы на экраны вышли два фильма про черепашек, спродюсированные Майклом Бэем, но восторгов не вызвали. И если первый был хотя бы коммерчески успешен, то второй провалился, несмотря на обилие фансервиса для ностальгирующих фанатов. Вполне логично, что третью часть снимать не стали.

Напомним, на прошлой неделе о черепашках ходил другой слух — об экранизации нового комикса «Последний ронин», в котором из черепашек остался только один. Создатель черепашек-ниндзя Кевин Истмен опроверг этот слух. На сей раз новость официальная — её подтвердили в компании CBS, владеющей Nickelodeon.