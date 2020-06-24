Четвёртый спецвыпуск «Мира фантастики» ушёл в печать!

Друзья, отличные новости: четвёртый спецвыпуск «Мира фантастики» под названием «100 лучших фантастических комиксов» ушёл в печать. Мы начали работу над ним ещё до пандемии, однако из-за связанных с ней ограничений работа затянулась, — но теперь осталось подождать совсем немного. В этот раз мы печатаем спецвыпуск в другой типографии, поэтому рассчитываем получить его чуть побыстрее.

Судьба комиксов в России не была простой. Издательский бум девяностых занёс к нам и откровенно проходные вещи, и случайные шедевры, которые остались незамеченными в общем потоке. Появлялись и отечественные комиксы, не ставшие хитами из-за нестабильности рынка и жизни в целом. Но за последние годы ситуация изменилась. В 2020 году можно смело сказать, что индустрия комиксов в России полностью сформировалась. И этот спецвыпуск «Мира фантастики» мы решили посвятить именно им.

Сразу поясним: это не исчерпывающий топ лучших комиксов. Мы не стремились их оценивать и отбирать среди них наиболее значимые для индустрии. Как и в случае с нашими предыдущими спецвыпусками, этот номер — подборка рекомендаций по различным жанрам фантастики: от НФ и фэнтези до постапокалипсиса и мистики. Здесь мы расскажем как про классические истории, так и про нашумевшие новинки последних лет. И да, здесь нет таких известных произведений, как «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» или «Гражданская война», — это, безусловно, классика, но всё же по жанру это скорее детективы или политические триллеры, просто с суперлюдьми в главной роли. Наша основная цель — показать фантастику в комиксах во всём её разнообразии: супергероике посвящено примерно 30 из 160 страниц.

Большинство комиксов, о которых рассказывается на страницах этого номера,

изданы на русском языке, и их можно найти в книжных сетях и специализированных магазинах. Мы хотели сделать спецвыпуск интересным и для людей, хорошо знакомых с индустрией, и для новичков, недавно открывших для себя комиксы благодаря кино и сериалам. Мы уверены, что каждый найдёт в этом журнале что-нибудь для себя — и полюбит комиксы так же, как мы.

Ждём тираж в середине-конце июля.

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Следующий спецвыпуск, который выйдет осенью, мы планируем посвятить одному из самых популярных жанров фантастики.

Кроме того, на днях мы сдали в типографию юбилейный 200-й номер «Мира фантастики». Его анонс ждёт вас на следующей неделе. Не переключайтесь!

И ещё: завершается работа над комиксом-игрой Captive, которую получат все участники кампании в качестве бонуса.