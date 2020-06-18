«Что если меч выберет королеву?»: первый трейлер сериала «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд

Netflix показал первый трейлер «Проклятой» (Cursed) — экранизации фэнтезийного иллюстрированного романа Тома Уилера и Фрэнка Миллера, который обыгрывает артурианские легенды и рассказывает историю с точки зрения Нимуэ.

Сюжет разворачивается вокруг Нимуэ, будущей Владычицы озера. Она встречает Артура и отправляется вместе с ним на поиски легендарного меча Экскалибура, чтобы отомстить Красным Паладинам, уничтожившим ее родную деревню. Для этого им предстоит ещё отыскать волшебника Мерлина, у которого могут быть ответы.

Главную героиню сыграла Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»), а Артура — Девон Террелл («Офелия»).

Все эпизоды выйдут на Netflix 17 июля.