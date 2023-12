Что критики думают о Avatar: Frontiers of Pandora: «Я рад, что мне больше не придется играть в это»

6 декабря спало эмбарго на обзоры Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft. Средний балл игры на сайте Metacritic на момент написания заметки — 73 балла из 100 возможных.

В целом игра понравилась критикам, но каких-то оригинальных идей она не предлагает — это типичный релиз Ubisoft.

Что журналистом действительно пришлось по душе, так это красивый открытый мир Пандоры, по которому приятно перемещаться, а все остальное как минимум вызывает вопросы.

Релиз тайтла состоится 7 декабря на всех основных платформах.

Destructoid:

Если вы хотели посетить мир «Аватара», то вот вам тот самый мир. Возможность взбираться на верхушки деревьев, парить высоко над горами на икране, пересекать широкие равнины на спине лютоконе — это действительно нечто особенное. И это лучшее, что есть в игре.

God is a Geek:

Игра не без недочетов, но Avatar: Frontiers of Pandora — одна из лучших игр Ubisoft за последние годы.

We Got This Covered:

Frontiers of Pandora иногда может показаться обновленной Far Cry, но игра хорошо передает атмосферу научно-фантастического мира Джеймса Кэмерона. Это одна из тех игр по лицензии, которая задним числом улучшает исходных материал.

MGG:

Это хорошая игра по лицензии, которая погружает вас во вселенную Джеймса Кэмерона благодаря визуально превосходному открытому миру. Хотя «рецепта» Far Cry вполне достаточно, чтобы удержать вас на 20-25 часов, очень вряд ли, что вас что-то по-настоящему зацепит, если только вы не ярый фанат франшизы.

PCGamesN:

Avatar: Frontiers of Pandora дает вам силу и выносливость На’ви, но не целостность и глубину их родного мира. Если вы не заядлый фанат франшизы, которому нужен каждый кусочек повествования, то новейший открытый мир Ubisoft не всегда оправдывает ожидания.

GameRant:

Перед лицом IP, наполненного богатыми темами, Frontiers of Pandora полностью игнорирует этот факт и продолжает навязывать геймплейный цикл, в котором игроки по большей части занимаются убийством животных, чтобы увеличить всякие цифры и стать настолько бессмертным, насколько это вообще возможно в рамках игры. Это было бы приемлемо для многих игр с открытым миром, но для тайтла по «Аватару» это до неприличия иронично и глупо.

Rock, Paper, Shotgun