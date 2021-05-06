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    Что почитать: фантастика Питера Гамильтона, героическое фэнтези Кэмерона и «Наёмники» Сальваторе

    6 мая 2021
    Кот-император
    06.05.2021
    1081
    2 минуты на чтение

    Рубрика «что почитать» пополнилась анонсами издательства «Фантастика», которое отправило в печать первую часть нового НФ-цикла Питера Гамильтона, четвёртый том фэнтезийного цикла Майлза Кэмерона «Сын предателя» и новый омнибус Роберта Сальваторе по Забытым королевствам.

    Роберт Сальваторе
    «Наёмники»

    Что почитать: фантастика Питера Гамильтона, финал фэнтези-цикла Кэмерона и «Наёмники» Сальваторе 1

    Омнибус включает в себя три романа из подцикла «Наёмники», которые посвящены приключениям персонажей из цикла про Тёмного эльфа. В центре внимания — Джарлакс и убийца Артемис Энтрери.

    «Служитель кристалла»

    Безжалостный убийца Артемис Энтрери вновь обосновался в Калимпорте, где обрел небывалое могущество, прикрывая дела банды темных эльфов. Однако жизнь его стала еще более безрадостной, чем раньше, и полна тревог и страхов. Его покровитель Джарлакс владеет теперь волшебным кристаллом Креншинибоном, внушающим ему дерзкие честолюбивые замыслы. Главарь Бреган Д’эрт рвется к новым завоеваниям, вызывая недовольство своих подчиненных. Положение Джарлакса становится чересчур шатким, но с его падением и Энтрери ждет неминуемая гибель. Чтобы выжить, убийце необходимо не только справиться с противниками главаря наемников, но и уничтожить власть ненасытного кристалла.

    «Заклятие короля-колдуна»

    Заклятые друзья держат путь в далекие северные земли, бесплодные и дикие, населенные чудовищами и хранящие память о мрачных временах. А еще они хранят великое сокровище короля-колдуна, завладеть которым — задача для отпетых авантюристов или безудержных героев. Приятелям придется не только бороться за существование и сражаться с нечистью, но и противостоять могущественным порождениям древней черной магии.

    «Дорога Патриарха»

    Ильнезара и Тазмикелла — две драконихи, которые наняли амбициозного темного эльфа Джарлакса и его товарища наемного убийцу Артемиса Энтрери, — даже не подозревали, что эта пара окажется столь удивительной и непредсказуемой. Артемис Энтрери и Джарлакс все больше становятся похожи на закадычных друзей. Джарлакс бросает вызов самому королю Гарету и Цитадели в борьбе за власть над Ваасой, а Артемис Энтрери пытается разобраться в своей душе.

    Питер Гамильтон
    «Спасение»

    Что почитать: фантастика Питера Гамильтона, финал фэнтези-цикла Кэмерона и «Наёмники» Сальваторе

    «Спасение» — первый том новой научно-фантастической трилогии писателя The Salvation Sequence.

    В двадцать третьем веке человечество стремительно распространяется по галактике. Передовая технология связанных между собой порталов вывела из обращения почти все виды транспорта, даже звездолеты. До любого места на Земле и в дальних уголках космоса, освоенных человечеством, теперь всего один шаг. Все, казалось бы, чудесно — пока на новой планете в восьмидесяти девяти световых годах от Земли не обнаруживают разбитый космический корабль чужой цивилизации с необычным и ужасающим грузом. Для оценки потенциальной угрозы командируют полномочную группу. Но не все среди них те, кем кажутся…

    Майлз Кэмерон
    «Мор мечей»

    Что почитать: фантастика Питера Гамильтона, финал фэнтези-цикла Кэмерона и «Наёмники» Сальваторе 2

    Четвёртая часть цикла в жанре героического фэнтези «Сын предателя». Всего в серии пять романов, следующий — финальный.

    Красный Рыцарь сошелся в бою со всеми силами врага и одержал победу. Эту битву будут помнить в веках. Он сумел объединить разрозненные армии и народы против самого страшного противника. Но теперь помощь нужна ему еще сильнее, чем раньше. За спиной у одного врага стоял другой — и у него тоже есть союзники. Он хотел вовсе не уничтожить Альбу, а просто отвлечь королевство и скрыть свою настоящую цель. И что бы это ни было, оно точно не понравится Красному Рыцарю. Одна армия разбита, но Красный Рыцарь вынужден сражаться снова… и для каждого из его союзников найдется свой враг. Враги везде, на суше и море, но рано или поздно все сойдутся в одной грандиозной битве. Вот только догадается ли Красный Рыцарь об истинных намерениях своего противника? С каждым ходом можно потерять все.

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    Кот-император
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